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Один человек пострадал во время пожара в квартире в Серпухове
Один человек пострадал во время пожара в квартире в Серпухове
Для тушения привлекли две единицы техники и восемь человек
Автобусные маршруты в Серпухове адаптируют для инвалидов
Автобусные маршруты в Серпухове адаптируют для инвалидов
В городе появится расписание движения низкопольных автобусов для людей с ограниченными возможностями
В Серпухове открыли движение по 2-му переулку Возрождения
В Серпухове открыли движение по 2-му переулку Возрождения
Там провели инженерные работы по планировке грунта на проезжей части, положили асфальт и установили бордюры
Водитель сбил 10–летнюю девочку в Серпухове
Водитель сбил 10–летнюю девочку в Серпухове
Наезд на ребёнка произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе
Сотрудник Серпуховского музея кот Марай ищет новых хозяев
Сотрудник Серпуховского музея кот Марай ищет новых хозяев
Сотрудница музея отметила, что кот очень неприхотлив и будет счастлив, если обретет новую любящую семью
Олег Сирота вошел в штаб поддержки губернатора Подмосковья на выборах
Олег Сирота вошел в штаб поддержки губернатора Подмосковья на выборах
Как добавил сыровар, ему нравится, как Андрей Воробьев относится к политике импортозамещения
В Серпухове 17-летний подросток погиб при падении на контактный провод
В Серпухове 17-летний подросток погиб при падении на контактный провод
По факту травмирования подростка на железной дороге проводится проверка
Житель Серпухова нашёл в стройматериалах записку с просьбой о помощи
Житель Серпухова нашёл в стройматериалах записку с просьбой о помощи
В Иркутской области ищут «рабов», отправивших записку с лесопилки
Суд рассмотрит дело об убийстве женщины и её сына в Серпухове
Суд рассмотрит дело об убийстве женщины и её сына в Серпухове
Подозреваемые похитили ценные вещи и деньги на сумму свыше 600 тысяч рублей, затем подожгли квартиру
Две трети незаконно установленных палаток убрали в Серпухове
Две трети незаконно установленных палаток убрали в Серпухове
Для размещения торгового объекта заявителю нужно принять участие в открытом конкурсе
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Более 300 штрафов выписали «Мосавтодору» за плохое содержание подмосковных трасс
Основные нарушения - ненадлежащее состояние территории, остановок общественного транспорта, объектов освещения
Количество торфяных пожаров в Подмосковье сократилось в четыре раза
Количество торфяных пожаров в Подмосковье сократилось в четыре раза
В авиапатрулировании по 12 маршрутам были задействованы 13 воздушных судов
Все бригады скорой помощи в Москве получат планшеты
Все бригады скорой помощи в Москве получат планшеты
В устройство будут интегрированы электронные медицинские карты
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